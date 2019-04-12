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Litvanya, e-posta krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçisini geri çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Litvanya, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ın e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını açıkladı.Litvanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ı, e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını duyurdu.

Litvanya, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ın e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ı, e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Evet, Büyükelçi istişare yapmak amacı ile dün geri çağrıldı. Bu elçiliğe, e-posta yolu ile gönderilen ve 13 Ocak meselesi ile ilintili, büyükelçi ve elçilik çalışanlarına yönelik tehdit mesajı ile ilgiliydi.” ifadelerine yer verildi.

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