Litvanya, e-posta krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçisini geri çağırdı

Litvanya, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ın e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya’daki Büyükelçisi Remigijus Motuzas’ı, e-posta yolu ile tehdit edilmesi üzerine Moskova’dan geri çağırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Evet, Büyükelçi istişare yapmak amacı ile dün geri çağrıldı. Bu elçiliğe, e-posta yolu ile gönderilen ve 13 Ocak meselesi ile ilintili, büyükelçi ve elçilik çalışanlarına yönelik tehdit mesajı ile ilgiliydi.” ifadelerine yer verildi.

