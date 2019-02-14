HABER

Litvanya Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Litvanya Milli Günü resepsiyonu

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Litvanya'nın bağımsızlığını yeniden ilanın 101. yıl dönümü dolayısıyla Litvanya Milli Günü resepsiyonu düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga, büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Litvanya milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bruzga, Litvanya Milli Günü'nü Türk ve yabancı davetlilerin katılımıyla kutlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Bruzga, geçen sene Litvanya'nın bağımsızlığının 100. yılını, Türkiye genelinde yoğun programlar çerçevesinde kutladıklarını ve Litvanya'yı birçok farklı pencereden göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Litvanya'nın hüzünlü ama ihtişamlı bir tarihinin olduğunu kaydeden Bruzga, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet işgaliyle binlerce cesur ve vatansever Litvanyalı, ormanlarda ülkelerinin özgürlüğü için savaştı. Birçoğu öldü, geri kalanlar baskı altında tutuldu ve uzak yerlere sürüldü ancak onların hikayesi bizlere cesareti ve fedakarlığı öğretti." dedi.

Resepsiyon, Litvanya Ulusal Gönüllü Savunma Kuvvetleri'nden bir grubun canlı müzik performansı ve ikramların ardından sona erdi.

Litvanya, 1. Dünya Savaşı sonrası 16 Şubat 1918 tarihli ilan edilen ulusal egemenlik bildirgesinin yıl dönümünü, bağımsızlığının yeniden ilan edilmesi olarak kutluyor.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”
Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdiFatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Litvanya milli günü Resepsiyon

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.