Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Litvanya'nın bağımsızlığını yeniden ilanın 101. yıl dönümü dolayısıyla Litvanya Milli Günü resepsiyonu düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga, büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Litvanya milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bruzga, Litvanya Milli Günü'nü Türk ve yabancı davetlilerin katılımıyla kutlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Bruzga, geçen sene Litvanya'nın bağımsızlığının 100. yılını, Türkiye genelinde yoğun programlar çerçevesinde kutladıklarını ve Litvanya'yı birçok farklı pencereden göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Litvanya'nın hüzünlü ama ihtişamlı bir tarihinin olduğunu kaydeden Bruzga, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet işgaliyle binlerce cesur ve vatansever Litvanyalı, ormanlarda ülkelerinin özgürlüğü için savaştı. Birçoğu öldü, geri kalanlar baskı altında tutuldu ve uzak yerlere sürüldü ancak onların hikayesi bizlere cesareti ve fedakarlığı öğretti." dedi.

Resepsiyon, Litvanya Ulusal Gönüllü Savunma Kuvvetleri'nden bir grubun canlı müzik performansı ve ikramların ardından sona erdi.

Litvanya, 1. Dünya Savaşı sonrası 16 Şubat 1918 tarihli ilan edilen ulusal egemenlik bildirgesinin yıl dönümünü, bağımsızlığının yeniden ilan edilmesi olarak kutluyor.

