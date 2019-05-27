HABER

Litvanya’da Cumhurbaşkanlığını bağımsız aday Nauseda kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Litvanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız aday Gitanas Nauseda kazandı.Bağımsız aday Gitanas Nauseda, Litvanya’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı.

Litvanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız aday Gitanas Nauseda kazandı.
Bağımsız aday Gitanas Nauseda, Litvanya’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 66,72 oy alan Nauseda zaferini ilan etti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ekonomist Nauseda Vatan Birliği, Demokratlar ve Litvanyalı Hristiyanlar partilerinin ortak adayı Ingrida Simonyte’yi geçmeyi başardı.
LRT televizyon kanalına göre, Simonyte yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de Nauseda’yı kutladı. Nauseda, önceliğinin Litvanyalıların refahı için koşullar hazırlamak olduğunu açıkladı.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'
Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

'Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.