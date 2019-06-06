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Litvanya'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Ülkedeki Türk ve Tatar toplumu, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği ve Tatar toplumu temsilcilerince düzenlenen bayramlaşma etkinliklerinde bir araya geldi

Litvanya'da yaşayan Türk toplumu, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği ve ülkedeki Tatar toplumunca düzenlenen etkinliklerde Ramazan Bayramı heyecanını yaşadı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan'ın çeşitli etkinliklerde yaklaşık 500 Türk vatandaşının yaşadığı ülkedeki Türk toplumu ve Tatar soydaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

Turan, bayramın ilk gününde, Litvanya'daki Tatar toplumu temsilcileri, Türk Hava Yolları (THY) Vilnius Ofisi yetkilileri, THY'nin Vilnius'ta eğitim gören pilot adayları, iş insanları, okutmanlar, din görevlileri, öğrenciler, büyükelçilik personeli ve diğer Türk vatandaşlarıyla büyükelçilik konutunda bayramlaştı.

Büyükelçi Turan, dün de Tatar Derneğinin davetine icabetle Nemezis bölgesindeki bayramlaşma etkinliğine katıldı. Bayramlaşmaya Turan'ın yanı sıra Azerbaycan'ın Vilnius Büyükelçisi Tamerlan Garayev, Litvanya Parlamentosu Litvanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Kazys Starkevicius, Litvanya hükümeti nezdinde Ulusal Azınlıklar Departmanı Direktörü Vida Montvydaite, Vilnius Belediye Başkanı Marija Rekst, Litvanya Müslüman Dini Topluluklar Konseyi Başkanı ve Müftü Aleksandras Beganskas, Litvanyalı bazı parlamenterler, ülkede görevli Türkçe dili okutmanları, Vilnius ve Kaunas'taki Türk din görevlileri ve çok sayıda Tatar katıldı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Litvanya'daki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dileriz." mesajı paylaşıldı.

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bayramlaşma Ramazan Bayramı Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan

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