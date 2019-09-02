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Litvanya'dan Çin Büyükelçisine Hong Kong protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, bazı Çinli diplomatların geçen ay Hong Kong'daki gösterilere destek veren protestocularla kavga ettiğinin ortaya çıkması üzerine Çin'in Vilnius Büyükelçisi Şın Cıfey'e protesto notası verildiğini açıkladı

VİLNİUS (AA) - Litvanya, bazı Çinli diplomatların geçen ay Hong Kong'daki gösterilere destek veren protestocularla kavga ettiğinin ortaya çıkması üzerine Çin'in Vilnius Büyükelçisi Şın Cıfey'e protesto notası verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, gazetecilere yaptığı açıklamada, barışçıl gösteride protestocularla itiştiği görülen Çinli diplomatların "belli başlı çizgileri aştığını ve bu tür olayların bir daha yinelenmemesini ümit ettiklerini" açıkladı.

Linkevicius, konuyla ilgili Çin'in Vilnius Büyükelçisi Şın Cıfey'e protesto notası verildiğini, öte yandan olayın Pekin yönetimiyle ilişkilerine zarar vermeyeceğini kaydetti.

Çinli diplomatların, 23 Ağustos'ta Litvanya'da Hong Konglu aktivistlere destek için gösteri düzenleyenlerle kavgaya tutuşan Pekin yönetimi yanlısı protestocular arasında yer aldığı video görüntülerinde ortaya çıkmıştı.

Litvanya polisi iki Çinliye kamu düzenini bozmaktan ceza vermişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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