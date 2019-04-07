Litvanya'dan gelen ilk uçak 'su takı' ile karşılandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Litvanya'dan hem sezonun ilk turist kafilesini getiren, hem de ilk uçuşunu gerçekleştiren havayoluna ait uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere karanfil ve yöreye özgü çilek ikramında bulunulurken, pilot ve personeli için pasta kesildi.

Litvanya'dan ilk kez turist kafilesi getiren GetJet Havayolu'na ait, içerisinde 189 yolcusu bulunan Airbus 320 tipi yolcu uçağı Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Vilnius şehrinden gelen turistler için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları tarafından su takıyla karşılama yapıldı. Uçaktan inen turistlere havalimanı personeli tarafından çiçekler verildi. Karşılamaya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı.

ÇİLEKLİ VE PASTALI KARŞILAMA

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, uçaktan inen Litvanyalı turistlere ilçede yetişen çilek ikramında bulundu. Havalimanı yetkilileri tarafından ise yolcu uçağının pilot ve personeli için pasta kesildi. Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, kesilen pastayı pilot ve personele ikram etti.

'TURİST GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa'da turizmin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 2019 turizm sezonunun Gazipaşa ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Litvanya'dan 189 yolcuyla ilk uçak geldi. Bu yılın ilk uçağı olduğu için havalimanında törenle karşıladık. Gelen yolculara karanfil ve yöreye özgü çilek ikramlarımızda bulunduk. Bundan sonra daha çok turist gelmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

'RAKAMI 1,5 MİLYONLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, "TAV ailesinden biri olan Atatürk Havalimanı'nın kapatılması bizleri üzdüyse de Gazipaşa'ya yeni bir seferin başlaması mutlu etmiştir. Şu anda Gazipaşa'ya 12 ülkeden, 18 havayolu şirketi tarafından uçuş gerçekleştiriliyor. Bu rakam bizim için çok onur verici ve bizleri gururlandıran bir olay. 2018 yılını 1 milyon 215 bin yolcuyla kapattık. Bu sene inşallah onu egale edip, bu rakamı 1,5 milyonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Temennimiz 1,5 milyonları bulmak ve hizmeti daha iyi bir yerlere getirip, daha kaliteli, daha iyi, güzel hizmet vermek. Amacımız hem yolcu sayısını, hem de uçuş sayılarını artırarak, turizm ve ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, "Gazipaşa'mız ve Alanya'mıza Litvanyalı turist arkadaşlarımız geldi. İlk kez Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inen GetJet Havayolu'na ait uçak, yeni sezonun yoğun geçeceğini işaret ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'LİTVANYALILAR ALANYA'YI TERCİH EDİYOR'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, "İnşallah bu uçuşlar yaz boyunca devam edecek. Biz, Doğu Avrupa'da yapılan turizm fuarlarına katıldığımız zaman Alanya'ya yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Bu ilgiye Litvanya'dan gelen turist kafilesiyle şahit olduk. Zira Türkiye'ye gelen Litvanyalı turistlerin yüzde 40'ı Alanya'yı tercih ediyor. İnanıyorum ki Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinden de turistler gelecek. ALTAV olarak Doğu Avrupa'da yaptığımız tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Diğer yandan 7 Nisan'dan itibaren haftada 4 gün Airbus 320 tipi yolcu uçağıyla Gazipaşa- Vilnius uçuşlarına başlayacak olan GetJet, bu uçuşlarını ekim ayı sonuna kadar devam ettirecek.