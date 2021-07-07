"Litvanya'ya Türkiye Üzerinden Birçok Göçmen Geliyor"

Litvanya, Belarus'u Avrupa Birliği'ne (AB) göndermek üzere yurtdışından havayoluyla göçmen getirmekle suçladı ve göçmenlerin sınırı kaçak olarak geçmelerini engellemek için bir bariyer inşa edeceğini ve bölgeye asker sevkedeceğini açıkladı.

Belarus, AB tarafından yaptırım uygulanmasına karşılık olarak AB üyesi Litvanya'ya göçmen geçişine izin verme kararı almıştı. AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararı, Minsk hükümetinin İrlanda havayolu firması Ryanair'e ait bir uçağı zorla indirerek uçakta bulunan muhalif bir blog yazarını tutuklaması üzerine alınmıştı.

Litvanya, son günlerde yüzlerce göçmenin Türkiye üzerinden geldiğini kaydediyor. Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Büyükelçisi'ne nota vererek Minsk'in kaçak göçmen akışına son vermesini talep etti.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Litvanya'ya ulaşan en az bir göçmenin taşıdığı belgelere dayanarak Belarus'un göçmenlere Minsk'e uçmalarını teklif ettiğini söyledi.

Litvanya Başbakanı Simonyte, Reuters haber ajansına başkent Vilnius'ta yaptığı açıklamada, "Örneğin Minsk ve Bağdat arasında doğrudan uçuş düzenleyen seyahat acenteleri var. Belarus ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren acenteler Minsk'e 'turist' çekiyor" dedi.

Simonyte, göçmenlerin Belarus'a en çok Bağdat'tan uçtuklarını, Litvanya Dışişleri Bakanı'na göre Türkiye'den gelen göçmenlerin de olduğunu kaydetti.

Reuters haber ajansına Litvanyalı bir hükümet yetkilisi tarafından gönderilen belgeler arasında Minsk'teki UmnoTury ve Tsentrkurort adlı acentelerin 27 Mayıs ve 7 Haziran'da Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan üç Irak vatandaşı için bulunduğu vize başvurusu da bulunuyor.

Yetkili ayrıca Belarus havayolu firması Belavia'nın 27 Mayıs'ta İstanbul- Minsk seferine ait dört uçuş kartının kopyalarını da Reuters haber ajansıyla paylaştı. Uçuk kartları, göçmenlerin birinin üzerinde çıkmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bariyer inşaatı

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin batı sınırından AB'ye geçmeye çalışan göçmenleri artık engellemeyeceğini söylemişti.

Litvanya, Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'in önümüzdeki hafta göçmenlik meselesini ele almak üzere Bağdat ve Ankara'yı ziyaret etmesi için girişimlerde bulunuyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lityanya'ya Belarus'tan gelenlerin büyük bir kısmı Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla Türkiye üzerinden geliyor. Türkiye'nin bu kişilerin kimliklerini bildiğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Lansbergis, "Türkiye'yle işbirliği içinde bu kişilerin kimliklerini kolayca belirleyebilir ve geldikleri ülkeler tarafından geri alınmalarını talep edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Litvanya heyetinin ziyaret talebini kabul edip-etmemeyi düşünüyor"

Türk diplomatik kaynaklarına göre Türkiye, göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele meselelerini ele almak üzere önümüzdeki haftalarda Litvanya'dan bir heyetin ziyaret talebini kabul etmeyi düşünüyor.

Kaynaklar, "Önümüzdeki haftalarda Litvanya'dan bir heyetin göç idaresi ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi görüşmek üzere ülkemize gelme talebi değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Litvanya Başbakanı Simonyte de ülkesinin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek için devriye faaliyetlerini arttıracağını ve bir bariyer inşa edeceğini söyledi. Ülkeye ayak basanlar için bir kamp kurulması da hazırlanan planlar arasında.

Basın toplantısında konuşan Simonyte, "Litvanya ve Belarus arasında ilave bir fiziksel bariyer inşa etmeye başlayacağız. Bu bariyer, yasadışı göçmen akışını organize edenlere verilen caydırıcı bir işaret olacak" dedi.

Litvanya Başbakanı ayrıca Schengen serbest seyahat bölgesi kapsamındaki ülkesinin, AB'nin batısındaki ülkelere geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için komşu AB ülkeleriyle sınır kontrol uygulamasını ele aldıklarını kaydetti.

AB'den bir yetkili, AB dışişleri bakanlarının Pazartesi günü yapacakları toplantıda Litvanya'nın talebi üzerine göçmen akışını durdurmaya yönelik bir sonraki adımları ele alacaklarını söyledi.

Ancak yetkili, "AB genel olarak bariyerlere karşıdır" diyerek bir uyarıda bulundu ve Brüksel'in sınır bariyeri konusunda Litvanya'ya açıkça destek verme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

