Liv Hospital, ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu’nu gerçekleştirdi

Liv Hospital ev sahipliğinde, Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği işbirliğinde Ankara Plaza Hotel’de ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu’ gerçekleştirdi. Sempozyuma Onursal Başkan olarak katılan MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Uzm. Hem. Emel Gümüş, değişen dünya düzenine hemşirelerin adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu’ Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirildi. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi, sağlıkta kalite standartları sürecinde hemşirelerin rolü, tek kullanımlık malzemelerin yönetimi, ameliyat öncesi ve sonrası hastaları etkileyen faktörlerin konuşulduğu sempozyuma Uzm. Hem. Türkan Dingil, Hem. Muhdedir Caner, Uzm. Mahperi Kavak başkanlık yaptı.

“Dün bildiğiniz sizi buraya getirdi ancak yarın burada kalmak için yeterli olmayacak”

Liv Hospital Ankara ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma Türkiye genelinde birçok hemşire katılım sağladı. Hemşirelerin giderek değişen ve gelişen dünya şartlarına uyum sağlaması konusunda açıklamalarda bulunan MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, “Cerrahi hemşireliği denilince en geniş çerçevede mesleğe bakmak en derin ve kapsamlı şekilde süreci ele almak gerekir. Amacımız, cerrahi bilimlerinde artan ve değişen bakım talebini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi yorumlayarak başta bakımına yansıtabilen, cerrahide kanıt temelli bakım sunabilen uzman hemşireler yetiştirmektedir. Cerrahi hemşireliği genel olarak ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hastanın değerlendirilmesi, olası risklerin belirlenmesi ve azaltılması, perioperatif süreçte hasta bakımı, kanıt temelli bakım uygulamaları ve cerrahi komplikasyonların önlenmesini kapsar. Dünya değişiyor, hemşireler olarak biz de bu değişme uyum sağlamak durumundayız. Dün bildiğiniz sizi buraya getirmiş olabilir ancak yarın burada kalmanız için yeterli olmayacaktır. Hemşirelerimizi dünyanın dijitalleştiği, değiştiği bu sürece ayak uydurmalı gelişim ve değişimleri yakından takip ederek kanıta dayalı hemşirelik sürecine adapte etmeliyiz” dedi.