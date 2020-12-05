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Liverpool Belediye Başkanı, rüşvet iddiasıyla tutuklandı

05.12.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson’ın şehirdeki inşaat ve planlama gelişmeleriyle ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklandı.İngiltere’de rüşvet iddiaları nedeni ile Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson tutuklandı.

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson’ın şehirdeki inşaat ve planlama gelişmeleriyle ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklandı.
İngiltere’de rüşvet iddiaları nedeni ile Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson tutuklandı. Liverpool’da dün Belediye Başkanı Anderson ve beraberindeki 4 kişi rüşvet, komplo ve tehdit suçları şüphesi ile tutuklandı. Anderson’ın bağlı olduğu işçi partisinden idari olarak uzaklaştırılması bekleniyor.
Anderson ve tutuklanan dört kişinin, şehirdeki inşaat sözleşmeleriyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilirken, İngiltere’de emlak geliştiricilerine odaklanan ve bir yıl süren polis soruşturmasında Liverpool Şehir Meclisi ve Merseyside polisi işbirliği yaptı. Liverpool şehrinin çeşitli bölgelerinden tutuklanan diğer 4 kişinin ismi ise açıklanmadı.
Liverpool Şehir Konseyi’nde muhalefetteki Liberal Demokratlar grubunun lideri olan Konsey Üyesi Richard Kemp yaptığı açıklamada, Anderson’ın Konsey liderleri ve diğer üst düzey figürler tarafından belirlenen önceliğe uyması gerektiğini belirterek, "Anderson, yasal süreçten geçerken belediye başkanlığından ve meclisten uzaklaşmalı" dedi.
1998’den bu yana belediye meclisinde görev yapan ve 2012’den bu yana Liverpool’un belediye başkanı olan Anderson’ın başbakanlık görevinden uzaklaştırılması bekleniyor.

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