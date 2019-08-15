Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada 4.5 milyon takipçisi olan şahıs emniyetteki ifadesinde, “Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım” dediği öğrenildi.

Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.