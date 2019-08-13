LİVERPOOL, İSTANBUL'A GELDİ

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - 2019 UEFA Süper Kupa'da yarın Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa mücadelesi için dün kente gelen Chelsea'nin ardından Liverpool da bugün İstanbul'a ulaştı. İngiltere'nin Liverpool kentinden kalkan özel uçakla saat 16.10'da İstanbul Havalimanı'na gelen Liverpool kafilesi, TFF ve UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, sonrasında takım için ayarlanan özel otobüs ile birlikte havalimanından ayrıldı. Kırmızılar, havalimanından ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta konaklayacakları otele geçti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve öğrencileri Sadio Mane ile Virgil van Dijk, bugün saat 19.15'te Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, yarın saat 22.00'de Beşiktaş Vodafone Park'ta Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek.

