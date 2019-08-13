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Liverpool, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

İngiliz temsilcisi, UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa mücadelesinde yarın Chelsea ile karşılaşacak Liverpool takımı, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na gelen İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan kendilerine tahsis edilen otobüsle ayrılarak, konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele geçti.

Bu arada, takımı getiren uçaktan bir saat önce başka bir uçakla da futbolcuların aileleri ve bir grup taraftar İstanbul Havalimanı'na indi.

Futbolcuların aileleri ve taraftar grubu İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından havalimanının dış hatlar geliş terminalinde bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde çiçeklerle ve kulübün flamalarıyla karşılandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nin bando takımının gösterisiyle aileler, taraftarlar ile havalimanındaki diğer yolcular güzel dakikalar yaşadı.

Havalimanındaki yolcular da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Liverpool süper kupa

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