Liverpool, Ozan Kabak'ın bonservisini alıyor

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, RB Leipzig forması giyen defans oyuncusu Ibrahima Konate ve Schalke'den kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu Ozan Kabak ile her türlü anlaşmaya vardı ve bu iki oyuncu gelecek sezon Merseyside ekibinin formasını giyecek.

IBRAHİMA KONATE İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Liverpool'un Ibrahima Konate için RB Leipzig'e bonservis bedeli olarak 34 milyon Sterlin ödeyeceği ve Fransız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

OZAN KABAK, LİVERPOOL'DA KALIYOR

Ayrıca Konate'nin gelişinin, Ozan Kabak'ın durumunu etkilemeyeceği ve Liverpool'un milli futbolcunun kulübüyle de anlaşmaya vardığı öğrenildi. İngiliz ekibi Ozan Kabak için Schalke'ye bonservis bedeli olarak 18 milyon Sterlin ödeyecek.

OZAN'IN LİVERPOOL PERFORMANSI

Öte yandan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Liverpool ile 9 maçta forma giydi.



