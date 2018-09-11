SPOR

Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

ESPOR HABERLERİ  | 11.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

FIFA 19'un en güçlü oyuncuları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak en iyi 30 oyuncunun açıklandığı listede Muhammed Salah'ın 27.sıradan listeye dahil olması ve oyundaki gücü tartışmalara yol açtı.

Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

FIFA 19'un en güçlü oyuncuları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak en iyi 30 oyuncunun açıklandığı listede Muhammed Salah'ın 27.sıradan listeye dahil olması ve oyundaki gücü tartışmalara yol açtı. Tepkilerin çoğunluğunu Liverpool taraftarları oluşturuyor. Öyle ki tepkiler arasında FIFA 19 ön siparaşini iptal edeceğini söyleyenler dahi var. İşte o tepkilerden bazıları;

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bence en az ilk 10’da olmalıydı
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