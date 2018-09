Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

FIFA 19'un en güçlü oyuncuları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak en iyi 30 oyuncunun açıklandığı listede Muhammed Salah'ın 27.sıradan listeye dahil olması ve oyundaki gücü tartışmalara yol açtı. Tepkilerin çoğunluğunu Liverpool taraftarları oluşturuyor. Öyle ki tepkiler arasında FIFA 19 ön siparaşini iptal edeceğini söyleyenler dahi var. İşte o tepkilerden bazıları;

@EASPORTSFIFA Mo Salah only 88 ? After his incredible and record breaking season ?? ???????????? pic.twitter.com/BiLgWi7lXx — Kaan (@demonsbullet) September 10, 2018

Not gonna buy fifa 19 cuz of biased ratings .

Real madrid is so overrated ffs-Isco(89) Casemiro(88) Ramos(91)

And then u have salah who's got 88.

Gonna continue with fifa 18 ???????????? — arvind (@17yearoldguy) September 9, 2018

New FIFA ratings



Dybala - 89

Salah - 88



in what world??? — TK (@jnrtwum) September 10, 2018

Hatred of FIFA towards LFC is clearly visible.. Isco, Dybala, Cavani, Aguero and so many more players deemed to be better than Salah.



Hazard gets a 91 rating but Salah only 88. Utter bullshit.



Salah scored 44 last season

Hazard scored 40 in last 3 seasons — Jagmeet ਜਗਮੀਤ (@jagmeet_93) September 10, 2018

i think 88 rated is fair. will probably get a few informs and if he performs well then another upgrade at winter?! https://t.co/qAurCxWfOP — Rob - Homeles Penguin (@HomelesPenguin) September 10, 2018

88 for #Salah is fair for his Fifa Rating.. he cant just fly higher then Kane, Isco and co after just one season ????needs to prove it wasnt a fluke first! — Ryan (@Ryan_Minards) September 10, 2018

Mohamed Salah’s FIFA rating. Not bad I guess. Was hoping for around an 89 or 90 overall. But this is ok. @MoSalah #LFC #Liverpool pic.twitter.com/69waON2aQx — Mohamed K. Ateeq (@ATEEKSTER) September 10, 2018