Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

FIFA 19'un en güçlü oyuncuları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak en iyi 30 oyuncunun açıklandığı listede Muhammed Salah'ın 27.sıradan listeye dahil olması ve oyundaki gücü tartışmalara yol açtı. Tepkilerin çoğunluğunu Liverpool taraftarları oluşturuyor. Öyle ki tepkiler arasında FIFA 19 ön siparaşini iptal edeceğini söyleyenler dahi var. İşte o tepkilerden bazıları;
@EASPORTSFIFA Mo Salah only 88 ? After his incredible and record breaking season ?? ???????????? pic.twitter.com/BiLgWi7lXx— Kaan (@demonsbullet) September 10, 2018
Salah, Dybala + more ???? in slots 30-21 as the #FIFARatings countdown continues ➡️ https://t.co/LYCvfr2xtn #FIFA19 pic.twitter.com/lb4ShJryzT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 10, 2018
Not gonna buy fifa 19 cuz of biased ratings .— arvind (@17yearoldguy) September 9, 2018
Real madrid is so overrated ffs-Isco(89) Casemiro(88) Ramos(91)
And then u have salah who's got 88.
Gonna continue with fifa 18 ????????????
New FIFA ratings— TK (@jnrtwum) September 10, 2018
Dybala - 89
Salah - 88
in what world???
Salah, Dybala + more ???? in slots 30-21 as the #FIFARatings countdown continues ➡️ https://t.co/LYCvfr2xtn #FIFA19 pic.twitter.com/lb4ShJryzT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 10, 2018
Hatred of FIFA towards LFC is clearly visible.. Isco, Dybala, Cavani, Aguero and so many more players deemed to be better than Salah.— Jagmeet ਜਗਮੀਤ (@jagmeet_93) September 10, 2018
Hazard gets a 91 rating but Salah only 88. Utter bullshit.
Salah scored 44 last season
Hazard scored 40 in last 3 seasons
i think 88 rated is fair. will probably get a few informs and if he performs well then another upgrade at winter?! https://t.co/qAurCxWfOP— Rob - Homeles Penguin (@HomelesPenguin) September 10, 2018
88 for #Salah is fair for his Fifa Rating.. he cant just fly higher then Kane, Isco and co after just one season ????needs to prove it wasnt a fluke first!— Ryan (@Ryan_Minards) September 10, 2018
Mohamed Salah’s FIFA rating. Not bad I guess. Was hoping for around an 89 or 90 overall. But this is ok. @MoSalah #LFC #Liverpool pic.twitter.com/69waON2aQx— Mohamed K. Ateeq (@ATEEKSTER) September 10, 2018
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması
Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor
Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum