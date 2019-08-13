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Liverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

  Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA - CHELSEA ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi.

Liverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA - CHELSEA ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldı.
Beşiktaş Park'ta yarın Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi, atkı ve kaşkol aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında saat 22.30 itibariyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'ın etrafını bariyerlerle yaya trafiğine kapattı.

Liverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendiLiverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendiLiverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendiLiverpool taraftarları İstiklal Caddesi'nde eğlendi

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