Liverpool taraftarlarından boğaz turu

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - LİVERPOOL ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında çok sayıda Liverpoollu tekneyle boğaz turuna çıktı.

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sonlanacak. Ardından taraftarlar Süper Kupa final heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.

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