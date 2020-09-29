SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool, Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Liverpool, Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Liverpool, Thiago'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Liverpool, Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Liverpool, yeni transfer Thiago Alcantara'nın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

fdg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Cenk Tosun'a kötü haber!Cenk Tosun'a kötü haber!
İşte muhtemel 11'lerİşte muhtemel 11'ler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mesut Özil, "10 numara" Türkiye forması istedi
Mesut Özil, "10 numara" Türkiye forması istedi
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool, Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Liverpool'da Thiago Alcantara şoku
Chelsea'de Victor Moses kadro dışı kaldı
F.Bahçeli eski yıldıza kadro dışı şoku!
ÖZET | Liverpool 3-1 Arsenal
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Everton'dan Cenk Tosun'a kötü haber geldi!
Cenk Tosun'a kötü haber!
Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
Serdar Dursun'a İngiltere'den flaş teklif
Manchester City'den Ruben Dias için 68 milyon euro
Manchester City'den dev transfer! 68 milyon...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.