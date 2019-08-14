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Liverpool ve Chelsea'den engelli çocuklara moral

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa maçında Vodafone Park'ta karşılaşacak İngiliz takımları, son yaptıkları antrenmanda engelli çocuklarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa maçında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak Liverpool ile Chelsea, son antremanlarına engelli çocuklarla çıktı.

Liverpool ve Chelsea kulüpleri, sosyal medya hesaplarından futbolcular ile engelli çocukların antrenman yaparken görüntülerini paylaştı.

Liverpool sosyal medya hesabında, teknik direktör Jürgen Klopp ve Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın da dahil olduğu antrenmanla ilgili görüntüler, "UEFA Foundation çocukları ve 'Kırmızılar' arasında güzel anlar." yorumuyla paylaşıldı.

Chelsea'nin sosyal medya hesabında ise görüntülere "İşte her şey bununla alakalı!" yorumu yapıldı.

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Chelsea futbol Liverpool UEFA Foundation UEFA Süper Kupa

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