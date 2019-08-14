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Liverpool ve Chelseali taraftarlar Süper Kupa final maçını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 01:34 | Son Güncelleme

Ümit UZUN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA - Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa Final maçı öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlardan bazıları Beşiktaş'ı gezdi.

Ümit UZUN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA - Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa Final maçı öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlardan bazıları Beşiktaş'ı gezdi. Maçın oynanacağı stadın önüne gelen taraftarlar hatıra fotoğrafı da çektirirken, takımları lehine sloganlar attı. Polis çevrede geniş önlem alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Akşam saatlerinden itibaren Vodafone Park'ın önüne gelen taraftarlar burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ellerinde Liverpool ve Chelsea yazılı atkılarla birlikte stadın önüne gelen taraftarlar Beşiktaş'ın simgesi kartal heykeliyle birlikte de fotoğraf çekildi. Bu arada bir grup Chelsea'li taraftar takımları lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların ziyaretleri nedeniyle stat çevresi ile Beşiktaş ilçe merkezinde ise polis, bekçi ve zabıta ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş'ta herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekibi ve bir ambulans aracı da hazır bekletiliyor. Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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