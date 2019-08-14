HABER

LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul’un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi.
Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00’da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren tekne turunun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Tekne turu genel ve detaylar
-Şarkı söyleyip dans eden taraftarlar
-Teknenin iskeleye gelişi
-Genel ve detaylar

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı
Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Sancaktepe'de feci kaza! Yaralılar var

Sancaktepe'de can pazarı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.