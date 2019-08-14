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Liverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

 UEFA Süper Kupa finalini izlemek için İstanbul'a gelen Liverpoollu taraftarlar, maç öncesi doyasıya eğlendi.

Liverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendi

Murat DELİKLİTAŞ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) UEFA Süper Kupa finalini izlemek için İstanbul'a gelen Liverpoollu taraftarlar, maç öncesi doyasıya eğlendi.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Liverpool'u desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlar, maç öncesi, Taksim Talimhane'de ieğlendi. Türkiye'de bulunan Liverpool taraftarlarının da yer aldığı eğlencede, meşale de yakılırken sık sık 'marş okundu. Taraftarlar ayrıca Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah lehine de tezahüratta bulundu.

Liverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendiLiverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendiLiverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendiLiverpoollu taraftarlar dev maç öncesi Taksim'de eğlendi

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