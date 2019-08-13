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LİVERPOOLLU TARAFTARLARIN İSTANBUL'DA GECE EĞLENCESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea, yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleden bir gün önce İstanbul'a gelen Liverpool taraftarı, Taksim'de düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Liverpool Türkiye Taraftar Grubu tarafından organize edilen gecede şarkıcı Jamie Webster da sahneye çıktı. Organizasyonda Türkiye'de bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı da yer aldı. Türk ve İngiliz vatandaşlar arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı.

Görüntü Dökümü:
- Organizasyondan görüntüler
- Taraftarların eğlenmesi
- Detaylar

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