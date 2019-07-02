Living Lab’de 48 saatlik mekatronik maratonu

Başakşehir Belediyesi Living Lab’de bu kez tasarım, teknoloji ve inovasyon fikirleri yarıştı. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen ve 48 saat süren Mechathon Atölyesi’nde, birincilik ödülü “Halaskar / Eğim Kontrollü Sedye” adlı projenin oldu.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde İstanbul Design Factory, Promakim ve Öğrenenler.com işbirliği ile Mechathon Atölyesi düzenlendi. 16-35 yaş arası tasarım ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren atölyede, katılımcılardan oyunlaştırma, giyilebilir teknoloji, engellilere yönelik çözümler, atık ayrıştırma, modüler ve çok fonksiyonlu hareketli tasarımlar gibi konularda 48 saat içinde elektronik/mekanik parçalardan oluşan ve bir çözüm içeren ürün tasarımı yapmaları ve geliştirmeleri istendi.

Mekatronik ve maraton bir araya geldi

Atölye mentörlerinden, ‘Öğrenenler.com’ kurucusu Selçuk Keser, Mechathon atölyesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mech kelimesi, mekatronikten geliyor; makine, elektronik, robotik ve yazılım birleşimi. ‘Athon’ kelimesi ise maratondan geliyor. Yani 48 saat gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde makine, elektrik, elektronik ve kodlama gibi üretim becerileriyle ortaya bir ürün çıkarmak anlamına geliyor. Biz mentörler olarak katılımcılara ihtiyaç duyacakları temel eğitimleri verdik, gerisi onların yetenek ve çalışmalarına göre şekillendi” diye konuştu.