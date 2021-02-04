Liya isminin anlamı nedir? Liya ne demek? O isimden sonra popüler oldu!

Megastar Tarkan'ın kızına koyduğu isim olan Liya ismi ünlü şarkıcının hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu ismi kendi çocuğuna da koymak isteyen anne ve babalar, megastar Tarkan ile çok daha popüler olan Liya isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Liya ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Liya, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin sabırlı, sabrın en iyisi, sabrın en güzeli ve en sabırlı gibi anlamları olduğu biliniyor.
Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Ancak bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Yine de ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Liya isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin sevgi dolu bir kalpleri olduğu biliniyor. Barış yanlısı olmalarının yanı sıra eleştiri yapmaktan da çekinmiyorlar. Ancak eleştiri yaparken kimseyi üzmemeye dikkat ediyorlar. Çevrelerine fazlasıyla duyarlı olan bu kişiler hayatlarının her anında detaycı yaklaşımlarından vazgeçmiyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak Arapça kökenli ve kız çocuklarında kullanılan bu ismin sabrın en güzeli anlamı olduğu biliniyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.
Paylaşımcı özellikleriyle bilinen bu kişilerin anlayışlarını ve sempatilerini geliştirmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunu ise tek bir kişi ile değil, grup içerisinde yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Arkadaş canlısı olmalarının yanı sıra yeni tanıştıkları kişilere daha nazik ve saygılı davranmalarının da faydası oluyor. Her ne kadar duygularıyla hareket ediyor olsalar da aşırı duygusal tepkilerden kaçınmalarında yarar var.
Liya isminin yanına yakışan isim olarak ise Ece, Alya, Zeynep, Su, Güneş ve Nehir isimleri önerilebiliyor.
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