Liya isminin anlamı nedir? Liya ne demek? O isimden sonra popüler oldu!

Megastar Tarkan'ın kızına koyduğu isim olan Liya ismi ünlü şarkıcının hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu ismi kendi çocuğuna da koymak isteyen anne ve babalar, megastar Tarkan ile çok daha popüler olan Liya isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Liya ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Liya, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin sabırlı, sabrın en iyisi, sabrın en güzeli ve en sabırlı gibi anlamları olduğu biliniyor.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Ancak bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Yine de ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

LİYA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Liya isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: