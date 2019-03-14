"Liyakatın olmadığı bir devlet ayakta duramaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liyakatın olmadığı bir devletin ayakta duramayacağını belirterek, "Devlet yönetiminde liyakat, işi ehline teslim edersin demektir. Onun görüşüne, kimliğine bakmazsın. Eğer liyakattan uzaklaşırsanız devleti çökertirsiniz." dedi.

Malatya'da sivil toplum örgütü ve iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir otelde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, tarımda planlamanın önemine değinerek, ancak gelinen süreçte Türkiye'nin tarımdan ve üretimden koparıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Konya'nın yüzölçümünden daha küçük olan Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatının 180 milyar doların üzerinde olduğuna işaret ederek, "Peki Türkiye? Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti de mercimek satın alıyor. En son 200 bin ton patates alacağız. Yer mi kalmadı?" diye sordu.

Hayvancılık konusunda büyük dert ve sorunların bulunduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten insanın içi acıyor. Sadece 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Pamuk ekecek yer mi kalmadı Allah aşkına? Yine Yunanistan'dan 2018'de 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. Hani Konya Ovası buğday ambarıydı ? Aynı şekilde 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Nerede bu Türk tütünü? Dünyada marka olan Türk tütünü nerede Allah aşkına? 'Yasaklayın' dediler 'Tütünü, pamuğu niye ekiyorsunuz?' dediler. Biz daha ucuza üretiyoruz, size satarız dediler. Sıfır gümrükle getiriyorlar patatesi, soğanı, mercimeği, eti, canlı hayvanı. Mazotu sıfır gümrük yap, niye yapmıyorsun? Doğal gazı sıfır gümrük yap, gümrüğü sıfır gümrük yap. Bak kim ucuz üretiyor? Veriyorsun pahalı mazotu, gübreyi, ilacı, suyu, elektriği. Sonra da 'Niye pahalı üretiliyor?' Kardeşim zammı yapan sensin, bana hesap soruyorsun. Bu ne demektir? Batının egemen güçlerinin taleplerine cevap vermektir. Devlet böyle yönetilmez. Devlet akılla yönetilir."