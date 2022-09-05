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Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermişti

05.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağını merak ediyordu. Ülkede parti liderliği ve başbakanlık için düzenlenen seçimin ardından Liz Trus, rakibinden daha fazla oy alarak Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı ve İngiltere'nin başbakanı olmaya hak kazanan ismi oldu. Dünyayı yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından Liz Truss ile ilgili Türkiye'ye dair ortaya atılan iddialar gündeme geldi. İşte Liz Truss'un Türkiye'de tepki çeken o sözleri...

Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermişti

Yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada gözler ülkedeki seçimlere ve çıkacak sonuca çevrilmişti. Boris Johnson'ın istifasından sonra başbakanın kim olacağı merak edilirken seçim sonuçlandı ve Liz Truss, oyların yüzde 57.4'ünü alarak Muhafazakar Parti'nin liderliğini aldı. Truss'ın başbakanlığı için ise gözler Kraliçe Elizabeth'le yapacağı görüşmeye ve Boris Johson'ın istifasını vermesine çevrildi. İngiltere'nin yeni başbakanının belli olmasıyla birlikte Liz Truss'ın Türkiye'ye yönelik tutumu da merak edilmeye başlandı. Liz Truss'a ilişkin Türkiye konusunda daha önce ortaya atılan iddialar da tekrar gündem oldu. İşte sığınmacılar konusu ve Truss'ın Türkiye ile alakalı o sözlerine dair tüm detaylar...

TARTIŞMA YARATAN İDDİA: BAŞBAKAN OLURSA...

İngiltere daha önce, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, işlemleri tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı almıştı. Anlaşmaya ilişkin tartışmaların devam ettiği dönemde İngiltere'den çarpıcı bir iddia daha gelmişti. İddiaya göre dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı olan Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söylemişti.

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TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Söz konusu iddialara Türkiye'den de sert tepkiler gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan Türkiye ile ilgili iddialar hakkında "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" demişti.

BİR TEPKİ DE KILIÇDAROĞLU'NDAN

Söz konusu iddiaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstermiş ve şunları ifade etmişti:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."


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