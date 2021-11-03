Lizbon- Beşiktaş maçı Exxen canlı izle! Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı CBC Sport canlı izle!

Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı bugün (3 Kasım 2021 Çarşamba) gerçekleştiriliyor. Futbolseverler, Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını nereden canlı olarak izleyeceğini araştırmaya başladı. Söz konusu maç Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı olarak izlenebilir. İşte merak edilenler...

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Lizbon-Beşiktaş maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilir. Lizbon- Beşiktaş maçını canlı olarak izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Maçı Exxen'den canlı izlemek için üyelik satın almanız gerekir. Exxen'in taahhütsüz aylık caymalı paketi 59,80 kuruş.

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI CBC SPORT CANLI İZLE!

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

