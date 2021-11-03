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Lizbon- Beşiktaş maçı Exxen canlı izle! Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı CBC Sport canlı izle!

03.11.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı bu akşam gerçekleştiriliyor. Söz konusu karşılaşma 23.00'da başlıyor. Rus hakem Sergei Karasev maçı yönetecek. Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı sporseverler için canlı olarak yayınlanacak. İşte merak edilenler...

Lizbon- Beşiktaş maçı Exxen canlı izle! Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı CBC Sport canlı izle!

Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı bugün (3 Kasım 2021 Çarşamba) gerçekleştiriliyor. Futbolseverler, Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını nereden canlı olarak izleyeceğini araştırmaya başladı. Söz konusu maç Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı olarak izlenebilir. İşte merak edilenler...

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Lizbon-Beşiktaş maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilir. Lizbon- Beşiktaş maçını canlı olarak izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Maçı Exxen'den canlı izlemek için üyelik satın almanız gerekir. Exxen'in taahhütsüz aylık caymalı paketi 59,80 kuruş.

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI CBC SPORT CANLI İZLE!

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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