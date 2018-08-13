MAGAZİN

Lizzie Cundy frikik vermekten kurtulamadı! Üstelik iç çamaşırı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

İngiliz asıllı reality şov yıldızı Lizzie Cundy katıldığı bir parti çıkışında beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Cundy, kendisini bir anda hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu. Talihsiz bir şekilde o gece iç çamaşırı giymeyen Cundy, Frikik vermemek için çok çaba sarfetti.

Lizzie Cundy

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İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı.

İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı.
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Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu.

Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu.
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Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.

Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.
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Bir anda neye uğradığını şaşıran Lizzie, kendisini görüntüleyen paparazzilere frikik vermemek için oldukça zor anlar yaşadı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Lizzie, kendisini görüntüleyen paparazzilere frikik vermemek için oldukça zor anlar yaşadı.
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İşin en şoke edici tarafı ise Lizzie Cundy'nin iç çamaşırı giymemiş olmasıydı.

İşin en şoke edici tarafı ise Lizzie Cundy'nin iç çamaşırı giymemiş olmasıydı.
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Frikik vermemek için elbisenin eteği ve elleriyle poposunu kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.

Frikik vermemek için elbisenin eteği ve elleriyle poposunu kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.
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Anahtar Kelimeler:
Lizzie Cundy frikik

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