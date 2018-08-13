Lizzie Cundy frikik vermekten kurtulamadı! Üstelik iç çamaşırı...

Cundy, kendisini bir anda hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu. Talihsiz bir şekilde o gece iç çamaşırı giymeyen Cundy, Frikik vermemek için çok çaba sarfetti.

Lizzie Cundy

1 / 19 İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı.

2 / 19 Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu.

3 / 19 Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.

4 / 19 Bir anda neye uğradığını şaşıran Lizzie, kendisini görüntüleyen paparazzilere frikik vermemek için oldukça zor anlar yaşadı.

5 / 19 İşin en şoke edici tarafı ise Lizzie Cundy'nin iç çamaşırı giymemiş olmasıydı.

6 / 19 Frikik vermemek için elbisenin eteği ve elleriyle poposunu kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19