Lizzie Cundy frikik vermekten kurtulamadı! Üstelik iç çamaşırı...

Cundy, kendisini bir anda hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu. Talihsiz bir şekilde o gece iç çamaşırı giymeyen Cundy, Frikik vermemek için çok çaba sarfetti.
Lizzie Cundy
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İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı.
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Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu.
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Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.
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Bir anda neye uğradığını şaşıran Lizzie, kendisini görüntüleyen paparazzilere frikik vermemek için oldukça zor anlar yaşadı.
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İşin en şoke edici tarafı ise Lizzie Cundy'nin iç çamaşırı giymemiş olmasıydı.
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Frikik vermemek için elbisenin eteği ve elleriyle poposunu kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.
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