Lizzo akşam yemeğine örgü bikinisiyle gitti

Beden olumlamasıyla ünlü rap şarkıcısı Lizzo, hafta sonu arkadaşlarıyla yemeğe giderken görüntülendi.

Ünlü deniz ürünleri retoranına giden Lİzzo, mekana girmeden önce paparazzilere poz verdi. Ünlü isim jean pantolon üzerine giydiği tığ işi bikiniyi andıran üstüyle, bedeniyle barışık olduğunu gözler önüne serdi.

Lizzo, geçtiğimiz aylarda müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"

Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi. Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" dedi.

