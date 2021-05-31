MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lizzo akşam yemeğine örgü bikinisiyle gitti

Lizzo akşam yemeğine örgü bikinisiyle gitti

31.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Time dergisinin 'eğlence dünyasında yılın kişisi' (entertainer) olarak seçtiği Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, Hollywood'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.

1/

Beden olumlamasıyla ünlü rap şarkıcısı Lizzo, hafta sonu arkadaşlarıyla yemeğe giderken görüntülendi.

Ünlü deniz ürünleri retoranına giden Lİzzo, mekana girmeden önce paparazzilere poz verdi. Ünlü isim jean pantolon üzerine giydiği tığ işi bikiniyi andıran üstüyle, bedeniyle barışık olduğunu gözler önüne serdi.

Lizzo, geçtiğimiz aylarda müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"

Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi. Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı 800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı
Ayasofya Camisi imamına sert tepki! "Haddini bil"Ayasofya Camisi imamına sert tepki! "Haddini bil"
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Lizzo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.