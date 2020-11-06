Lizzo tatilde ünlü fiziğini sergiledi

Seçimlerin stresini atmak ve soğuk havadan kaçam isteyen ünlü rap şarkıcısı Lizzo, soluğu Meksika'nın tatil bölgesi Puerto Vallarta'da aldı.

Kendiyle ve özellikle bedeniyle barışık olmasıyla tanınan ABD'li şarkıcı Lizzo, leopar desenli bikinisiyle tatilde keyifli anlar yaşadı.

Lizzo, geçtiğimiz aylarda müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"

Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi. Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" dedi.

BEDEN OLUMLAMA VURGUSU

2015'te kendine olan sevgisini anlattığı My Skin' şarkısından önce özgüven problemleri yaşayan ve kendisine zarar veren bir ilişkiyle boğuştuğunu söyleyen Lizzo, tam da bu sırada kendisiyle mutlu olduğu bir yer edindiğini söyledi. Beden algı bozukluğunu aştığını belirten Lizzo, temelde kişinin kendi bedenini sevmesi ve kendini tüm kusurlarıyla kabullenmesi olarak tanımlanabilecek 'beden olumlama' hareketinin de aynı işi gördüğünü savundu.