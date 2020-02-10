Lizzo turuncu bikinisiyle tatilde

İlk şarkısını 2013 yılında ”Batches& Cookies” adında çıkarmıştır. Bu single’ı ilk albümü ”Lizzobangers”da yer almıştır ve 2014 yılında piyasaya sürülmüştür.

Lizzo, 2014 yılında beri Cupcakke, Charli XCX,Parson James ve Dorian Electra gibi isimler tarafından desteklenmiştir.