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Lizzo turuncu bikinisiyle tatilde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay üç dalda Grammy ödülü kazanan ünlü HipHop şarkıcısı Lizzo, arkadaşlarıyla Brezilya tatilini tadını çıkarırken görüntülendi.

Son dönemde iddialı pozlarıyla sürekli gündeme gelen Amerikan alternatif hip hop sanatçısı Lizzo, Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Lizzo turuncu bikiniyle tatilde

Geçtiğimiz aylarda vücudunu açıkta bırakan kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü hip hop sanatçısı Lizzo, bu sefer Brezilya tatilinde bikinili görüntülendi.
Turuncu bikinisiyle vücudunu sergilemekten kaçınmayan Lizzo, kilolarıyla barışık.
140 kilo ağırlığındaki ünlü HipHop yıldızı 'beden olumlama' hareketinin de öncüleri arasında.
Geçtiğimiz ay 3 dalda Grammy ödülü kazanan Lizzo, yoğun geçen senenin yorgunluğunu Brazilya sahillerinde atıyor.
Sahilde arkadaşlarına bol bol poz veren Lizzo, bu esnada magazincilere yakalandı.

LİZZO KİMDİR?

LİZZO KİMDİR?
Son zamanların başarılı hip-hop sanatçısı Lizzo, 27 Nisan 1988’de Minnesota’da dünyaya geldi. Gerçek adı Melissa Jefferson olan Lizzo, The Chalice, Grrl Prty, The Clerb, Ellypseas, Absynthe indie hip hop gruplarının kurucusudur.
İlk şarkısını 2013 yılında ”Batches& Cookies” adında çıkarmıştır. Bu single’ı ilk albümü ”Lizzobangers”da yer almıştır ve 2014 yılında piyasaya sürülmüştür.
Lizzo, 2014 yılında beri Cupcakke, Charli XCX,Parson James ve Dorian Electra gibi isimler tarafından desteklenmiştir.
2016 yılında ”Scuse Me” singlenın da içinde bulunduğu Coconut-Oil EP’si çıkmıştır. EP’deki en popüler şarkı ”Good As Hell” ”The Barbershop: The Next Cut” filminin soundtracki olmuştur.
2017 yılına geldiğimizde ”Water Me” ve ”Truth Hurts” adında iki single ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.
19 Nisan 2019 yılında ise ikinci albümü ”Cuz I Love You” çıkmıştır. Albümdeki ”Truth Hurts” şarkısı Billboard listelerinde 3. sıraya kadar yükselmiştir.
Lizzo Amerikan Müzik Ödüllerin’de 3 dalda aday gösterilmiştir. Yine 2019 Soul Train Müzik Ödülleri’nde 4 dalda aday gösterilmiş, bunlardan 2’sini kazanmıştır.
Lizzo son olarak UglyDolls animasyonunda seslendirme yapmış ve Hustlers filminde oynamıştır.
Oldukça geniş müzik kariyerine sahip Lizzo başarılarına başarı katacak gibi görünüyor.
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Anahtar Kelimeler:
lizzo, tatil,

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