Lizzo turuncu bikinisiyle tatilde

Son zamanların başarılı hip-hop sanatçısı Lizzo, 27 Nisan 1988’de Minnesota’da dünyaya geldi. Gerçek adı Melissa Jefferson olan Lizzo, The Chalice, Grrl Prty, The Clerb, Ellypseas, Absynthe indie hip hop gruplarının kurucusudur.

2016 yılında ”Scuse Me” singlenın da içinde bulunduğu Coconut-Oil EP’si çıkmıştır. EP’deki en popüler şarkı ”Good As Hell” ”The Barbershop: The Next Cut” filminin soundtracki olmuştur.