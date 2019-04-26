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الخطوط الجوية الاسكندنافية تلغي 205 رحلات مقررة

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 03:52 | Son Güncelleme

بسبب تمديد المفاوضات الخاصة بعقود عمل الطيارين

كوبنهاغن/ داود جولاق/ الأناضول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) إلغاء 205 رحلات مقررة، بسبب تمديد المفاوضات الخاصة بعقود عمل الطيارين.

وأضاف صادر عن الشركة، الجمعة، أن المفاوضات جارية مع الطيارين في كل من السويد والدنمارك والنرويج، الدول المالكة للشركة.

وأعلن طيارو الخطوط الجوية الإسكندنافية في وقت سابق، عزمهم تنظيم إضراب عن العمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع نقابة الطيارين بخصوص عقود عملهم للعام المقبل، بحلول 25 أبريل/ نيسان الجاري.

يشار إلى أن معظم الرحلات الجوية التي شملها الإلغاء كانت من الرحلات المجدولة في مطارات كوبنهاغن وستوكهولم وأوسلو.

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كوبنهاغن

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