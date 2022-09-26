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Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

22.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabı trendleri arasında modası hiç geçmeyen loafer modeller, her dönem popülerliğini korur. Dünden bugüne sıklıkla tercih edilen bu tarz ve şık ayakkabılar hem kadınların hem erkeklerin rahat kullandığı modeller arasında yer alır. Klasik ve modern kıyafetlerle kullanılabilen parçalar, gündelik hayattan iş dünyasına kadar birçok kombini tamamlar. Rahatlığıyla tüm gün size konfor sağlayacak, kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller için okumaya devam edin!

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Sadeliği şık bir tasarımla buluşturan loafer tarzı ayakkabılar, her mevsim kombinlerin tamamlayıcı parçası olmaya devam ediyor. Hemen her ortamda giyebileceğiniz model, rahat kullanımının yanı sıra görünümünüzü de en üst seviyeye taşır. Kıyafetlerinizi zarif bir şekilde tamamlayacak loafer tarzı ayakkabıları beğeniyorsanız dolabınızın vazgeçilmez parçası olacak birbirinden kaliteli modellere şans verebilir, stilinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Size en uygun modeli bulmak için listemize mutlaka göz atın!

1. Sade, şık ve kaliteli: İNCİ CAVENY 1FX Loafer Ayakkabı Kadın

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

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Sade ve rahat modeliyle beğenerek kullanacağınız İNCİ CAVENY 1FX Loafer Ayakkabı, şık adımları beraberinde getirir. Kırık beyaz rengi ile kıyafetlerinize kolayca uyum sağlayacak model, hemen her kombinde rahatlıkla kullanılır. Özellikle mevsim geçişlerinde "Hangi ayakkabıyı giysem?" düşüncesine kapılıyorsanız loafer tarzı bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. İnci markasının suni deriden ürettiği model, dayanıklı ve kolay temizlenebilen bir dokudan oluşur. Rahat ve pratik kullanımıyla gündelik koşuşturmadan ofis hayatınıza kadar konfor sağlayacak model, vazgeçilmez parçanız olabilir. "Benim de böyle bir ayakkabıya ihtiyacım var." diyorsanız model için geç kalmayın deriz!

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2. Rahatını ve şıklığını önemseyen beylere: Derimod Erkek Deri Casual Loafer

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Rahat ve tarz görünümüyle beylerin ilgisini çekecek Derimod Erkek Deri Casual Loafer, kalitesiyle fark yaratır. Hakiki deriden üretilen ayakkabı, güçlü ve dayanıklı yapısıyla uzun süre kombinlere eşlik eder. Deri iç astarı sayesinde nefes alabilen ürün, ayaklarınızı rahatsız etmez ve konforlu kullanım sunar. Lacivertin yanı sıra kahverengi ve siyah rengini de temin edebileceğiniz model, birçok kombine kolaylıkla uyum sağlar. 1.5 cm'lik kauçuk tabanı ile esnek kullanıma sahip olan ayakkabı, yere daima konforlu basmanızı sağlar. "Dolabımda şık ve rahat bir ayakkabı olmalı." diyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Rahat ve renkli giyinmeyi sevenlere: GÖNDERİ(R) Gön Hakiki Deri Loafer Kadın Günlük Ayakkabı

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Hardal renginin sıcaklığıyla sonbahar günlerinde içinizi ısıtacak GÖNDERİ(R) Gön Hakiki Deri Loafer Kadın Günlük Ayakkabı, şık tasarımıyla göz doldurur. Birinci sınıf hakiki deriden üretilen model, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder. Tekstil iç astarı sayesinde konforlu kullanım sağlayan modeli dört mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 2 cm'lik hafif topuğuyla estetik bir görünüm sunan ayakkabı hem sizin hem görenlerin beğenisini kazanır. Neolit tabanı sayesinde aşınmalara direnç gösteren ve kayma yapmayan model, gün boyu rahat hissettirir. Zarif görünümüyle beğenerek kullanacağınız ürünü kaçırmayın deriz!

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4. Kombinlerine şıklık katmayı seven beylere: Maximoda Hakiki Deri 5 Renk Loafer Erkek Ayakkabı

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Erkek moda dünyasının önemli detaylarından olan ayakkabılar, daima ilgi odağı olur. Loafer tarz ayakkabı sevenlerin vazgeçemeyeceği Maximoda Hakiki Deri 5 Renk Loafer Erkek Ayakkabı, kaliteyi ve şıklığı bir arada yaşatır. Dört mevsim giyebileceğiniz ayakkabı, termo poliüretan tabanıyla zemine yumuşak basar ve hafif kullanım vadeder. Hakiki deriden üretilen ayakkabı, dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılır. İç materyali antibakteriyel malzemeden oluşan model, koku yapmaz ve bakteri üretimine karşı direnç gösterir. Gün boyu size konfor sağlayacak modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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5. Rugan ayakkabı sevenler buraya: Mio Gusto Esta Lacivert Toka Aksesuarlı Loafer

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

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Geçmişte daha çok özel günlerde giyilen rugan ayakkabıları, günümüzde iş dünyasından gündelik kullanıma kadar görmek mümkün. Şık tasarımıyla Mio Gusto Esta Lacivert Toka Aksesuarlı Loafer, kıyafetlerinize zarafet katar. Üretiminde birinci sınıf suni deri kullanılan ürün, uzun ömürlü ve rahat temizlenebilen yapısıyla kullanıcıları memnun eder. Tokalı modeliyle çekici bir görünüm sunan rugan loafer, stilinizi şık bir şekilde tamamlar. El işçiliği ile imal edilen kaliteli ürün, tam kalıp olarak tasarlanır. 2 cm'lik topuk yüksekliğiyle rahat kullanım sunan ayakkabıyı tercih edebilir, dolabınıza şık bir model ekleyebilirsiniz.

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6. Rahat, tarz ve şık erkeklere: Tamer Tanca Erkek Deri Loafer Ayakkabı

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Konforlu adımlara olanak sağlayan loafer tarz ayakkabılar, rahatına düşkün erkeklerin daima favorisi olur. Şık görünümüyle fark yaratan Tamer Tanca Erkek Deri Loafer Ayakkabı, beğenerek kullanacağınız bir modele sahip. Hem iç hem dış tasarımı deri materyalden üretilen ürün, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Bej rengi ile kombinlerinize çok yakışacak modelin siyah ve lacivert rengini de tercih edebilirsiniz. Tokalı tasarımıyla sade ama şık bir görünüm sunan ayakkabı, görünüşüne önem veren erkekler için iyi bir seçim olabilir. Eğer siz de dolabınızda kaliteli ve kullanışlı bir ayakkabı istiyorsanız acele edin deriz!

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7. Süetten hoşlanan kadınlara: Mio Gusto Gia Hakiki Süet Kahverengi Loafer

Loafer tarz ayakkabı sevenler için sonbaharda giyilebilecek kullanışlı ve uygun fiyatlı modeller

Sonbahar mevsiminde sıklıkla tercih edilen süet ayakkabılar, sıcak ve şık bir görünüm sergiler. Zarif modeliyle dikkat çeken Mio Gusto Gia Hakiki Süet Kahverengi Loafer, %100 hakiki süetten üretilir. Sonbaharın en güzel günlerinde kombinlerinize eşlik edecek ayakkabı, birinci sınıf kaliteli materyallerden oluşur. Üretiminde çelik tabanın yanı sıra çelik ökçe de kullanılan ürün, uzun ömürlü kullanım sunar. İç malzemesi %100 deriden oluşan ayakkabı, sunduğu konforla gözdeniz olur. 2 cm'lik topuk boyuyla zarif bir görünüm sergileyen model, el işçiliği ile üretilir. Süet modelden hoşlanan kadınların vazgeçemeyeceği ürüne göz atmaya ne dersiniz?

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