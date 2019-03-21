Lockerbie Faciasında Stasi Parmağı Şüphesi

1988 yılında İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düşen Pan Amerikan Havayolları'na ait uçağa düzenlenen bombalı saldırının üzerindeki sır perdesi hiç bir zaman tam anlamıyla kalkmadı. Yeni bir iz süren İskoçya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, bu bağlamda şimdiye dek pek adı geçmeyen bir istihbarat kurumunu, eski Doğu Almanya’nın istihbarat teşkilatı ‘Stasi’yi odak noktasına çekti.

‘Stasi’nin, Pan Am’ı havada parçalayan bombanın düzeneğini sağlamış olabileceğinden şüphelenen İskoçya Başsavcısı Alison di Rollo’nun, saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle en az 20 eski Stasi ajanıyla mülakat yapma isteğini Alman makamlara ilettiği ve isteğinin kabul edildiği açıklandı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında üst düzey İskoç ve Alman yetkililerinin bir araya geldiği ve eski ajanlarla mülakatların iki tarafın katılımıyla yapılmasına başlandığı vurgulandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, kimlikleri henüz açıklanmayan, ancak büyük bölümünün Berlin’de yaşadığı belirlenen eski ajanların yetkililer tarafından "şu an için zanlı değil, tanık olarak" dinlendiklerinin altı çizildi.