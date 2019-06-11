Lockheed Martin’den Pentagon’a F-35 İndirimi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’le proje için yüzde 8,8 oranında indirim konusunda uzlaşı sağladı. Uzlaşının Türkiye’nin de bir parçası olduğu ancak Rus S-400 sistemi alımı sebebiyle çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu programa başka ülkelerin katılmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Pentagon yetkilisine göre, ABD Savunma Bakanlığı Lockheed Martin’le en son verilen F-35 siparişlerinde yüzde 8,8 oranında indirim yapılması için el sıkıştı. Böylece her savaş uçağının 80 milyondan daha az bir maliyetinin olacağı takvimden neredeyse bir yıllık bedel düşülmüş oldu.

Pentagon 3 yıl içinde F-35 anlaşmasının değerinin 478 adet F-35 uçağı için 34 milyar dolar olacağını belirtti. Bugüne kadar üretilen en pahalı savaş uçağı olma özelliğini taşıyan uçakların 12. partisi için nihai anlaşmanın Ağustos ayında imzalanması bekleniyor.

Lockheed Martin ile Pentagon arasında varılan ön uzlaşı ilk yılı ayrıntılandırıyor ve sonraki iki yıl için de üzerinde mutabık kalınan seçenekleri listeliyor. ABD Kongresi bu yıllar için yıllık bütçeyi onaylayana kadar resmi olarak alım yapılmayacağı için ön uzlaşmada farklı seçenekler yer alıyor.