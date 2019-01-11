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Lodos, gece saatlerinde de etkisini gösteriyor (Ek fotoğraf ve görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 03:38 | Son Güncelleme

  İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.  Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu.

Lodos, gece saatlerinde de etkisini gösteriyor (Ek fotoğraf ve görüntülerle)

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü.

Lodosun etkisi, Avrupa yakasında da görüldü. Cankurtaran sahil yolu kıyılarında lodos nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Lodos, gece saatlerinde de etkisini gösteriyor (Ek fotoğraf ve görüntülerle)

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