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Lodos nedir? Lodos fırtınası neden olur?

29.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin batı kesimlerinde meydana gelen rüzgar çeşitlerinden biri olarak bilinen lodos, kış mevsiminde sıklıkla görülmektedir. Şiddetli gerçekleştiği zamanlarda ulaşımı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edilmektedir. Peki lodos nedir ve lodos fırtınası neden olur? İşte ayrıntılar...

Lodos nedir? Lodos fırtınası neden olur?

Bugün İstanbul, İzmir gibi pek çok şehirde meydana gelen lodos fırtınasının ne olduğu ve neden gerçekleştiği merak konusu oldu. Lodos, Türkiye'nin batı kesimlerinde meydana gelen rüzgar çeşiti olarak bilinmekte. Peki lodos nedir, neden olur?

LODOS NEDİR?

Lodos, Türkiye’nin batı bölgelerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgardır. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olmaktadır. Denizciler için oldukça önemli olarak biliniyor. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya sebep olmaktadır.

LODOS NEDEN OLUR?

En çok özellikle kış mevsiminde, Türkiye'de gezici siklonların içeriye daha çok sokulması sebebiyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yaratmaktadır. Ayrıca estiği sürece sıcaklıklarında normallerinden fazla artmasına sebep olan bir rüzgardır. Kimi zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara sebep olarak yaşamı büyük ölçüde etkiler.

Lodos rüzgarının beraberinde taşıdığı mineraller ve toz nedeniyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, göz kanlanması, nefes darlığı gibi bir çok farklı etkiye yol açtığına inanılır.

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