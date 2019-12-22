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Lodosa aldırış etmeden denizde yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta  kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi.

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti.
Arnavutköy'de 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti. Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu "Biz üçümüz yüzücüyüz. Bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna" dedi.

(FOTOĞRAF)

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