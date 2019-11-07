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Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yaklaşık bir haftadır etkili olan lodosun etkisiyle bollaşan lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)- ÇANAKKALE'de yaklaşık bir haftadır etkili olan lodosun etkisiyle bollaşan lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.
Balıkçılar av sezonunda umduğunu bulamayınca tezgahlardaki fiyatlar da arttı. Sardalya 15, hamsi 25, levrek 45, çipura 50 liradan satılırken, lüfer kilosu 150 liradan satışa sunuldu.
Çanakkale'de son bir haftadır devam eden lodos ise denizlerde lüferin artmasını sağladı. Olta balıkçılarının yakaladığı lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.
Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, bu yıl balıkçılığın biraz durgun olduğunu söyleyerek, “Vatandaş yine de memnun. Hamsinin kilosu 25-30 lira civarında. Sardalyada bolluk devam ediyor, kilosu 15 lira. Lüferin fiyatında da son günlerde düşüş oldu. Tezgahtaki yerini 150 liralık fiyatıyla almıştı. Bugünlerde ise fiyatı 100 liraya düştü. Lüfer akın balığı. Lodosun etkisiyle oltacılar bile, her gün 5-6 balık yakalıyor. Bu böyle devam eder mi, bizce etmez. Hava durumuna göre fiyatı yeniden çıkar. Deniz çipurasının kilo fiyatı da 70-80 liradan 50 liraya düştü. Çipurada da bolluk yaşanıyor" dedi.

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