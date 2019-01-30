Lodosun şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos etkisini hissettirmeye gündüz de devam ediyor. Lodosun yaşatmış olduğu zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Bursa’da akşam saatlerinde başlayan ve saatte 90 kilometre hıza ulaşan lodos sonucu birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Osmangazi ilçesi Etibank Caddesi’nde park halinde duran otomobilin üzerine devrilen büyük çınar ağacı ise otomobili kullanılamaz hale getirdi. Osmangazi Belediyesine bağlı ekipler şiddetli lodos sonucu devrilen ağaçları ve meydana gelen olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor.
Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Saha Kontrol Amiri Nazmi Örteke ise, ekiplerin sabahın ilk ışıklarından itibaren gelen ihbarları değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara karşı müdahale ettiklerini belirtti. Bir vatandaş ise, lodosun akşamdan beri sert bir şekilde estiğini ve evde uyurken bile sallandığını söyledi.
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