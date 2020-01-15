Logitech G’den Yarıyıl Tatiline Özel İndirim!

Logitech G, başta öğrenciler olmak üzere tüm oyun tutkunlarını sevindirmek amacıyla yarıyıl tatilini özel bir indirimle karşılıyor. 15 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında, kulaklık, fare, klavye, direksiyon gibi oyuncu ekipmanlarında %20’ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Kullanıcılar, 15 Ocak tarihinden itibaren Logitech G’nin tüm ürünlerinde geçerli %20’ye varan indirimlerden seçili teknoloji mağazalarında yararlanabilecek.

Logitech MK470 İncelemesi | Dünyanın En Sessiz Klavye ve Faresi!

