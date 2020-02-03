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Logitech G332 - G432 - G635 - G Pro X oyuncu kulaklığı incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bu hafta ofisimizi, Logitech'in oyuncu kulaklıkları, adeta işgal ettiler!

Logitech G332 - G432 - G635 - G Pro X oyuncu kulaklığı incelemesi

Giriş seviyesi kulaklıkların en meşhurlarından birisi olan bütçe dostu Logitech G230'un yenilenen versiyonu; G332... En uygun fiyatlı 7.1 surround ses kartına sahip ve bir zamanlar G430 olarak bildiğimiz ancak isim değişikliği geleneğinden nasibini alan; yeni G432... Logitech'in fütüristik tasarımı ile gönüllerde taht kuran, üzerinde yer alan makro tuşları ile diğer kulaklıklardan sıyrılmayı başaran; G635... Ve son olarak, Logitech'in oyuncu kulaklığı klasmanında ki en yeni, mühendislik ve tasarım harikası; Logitech G Pro X...

Bu dört kulaklığı da elimizden geldiğince inceliyor ve aralarında ne gibi farklar olduğuna değiniyoruz.


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