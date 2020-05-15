Logitech G332 SE‘ye yakından bakıyoruz

Ürün, tasarım hatları itibarıyla diğer Logitech kulaklıklarıyla benzerlik gösteriyor. Genellikle plastik malzemenin kullanıldığı ürün, bu sayede hafif deneyimler sunabiliyor, ki bu tip ürünlerde hafiflik önemli. Tabii hayati noktalarda metal malzemelerden de faydalanılmış. Bu sayede kulaklığınızı korkusuzca kafa ve kulak yapınıza göre ayarlayabilirsiniz.

280 gram ağırlıktaki Logitech G332 SE, 2 metre uzunlukta kabloya sahip. Firma, bu kez örgü kablo yerine kauçuk malzeme tercih etmiş. Bunun ciddi bir problem oluşturacağını düşünmüyoruz.

Detaylara bakmaya devam ettiğimizde, ürünün yumuşak bir kafa bandı var ve cihazı kullanmadığımız esnada, boynumuzda konumlandırdığımız süreç için pad’leri 90 derecelik açıda yerleştirebiliyoruz.

Logitech G332 SE‘nin yumuşak pad’lere sahip olduğunu, bu sayede kulaklarda bir sıkışma ya da farklı bir rahatsızlık hissi uyandırmadığını söyleyebiliriz. Bize test için gelen ürünün örgü pad’lerinin yan kısımlarında beyaz renkte yapay deri malzeme kullanılmış. Bu kısımlar, kullanıma bağlı olarak bir süre sonra kir tutabilir ve sararmaya başlayabilir. Uzun süreli bir Logitech kullanıcısı olarak bu durumla daha önce de karşılaşmıştım.