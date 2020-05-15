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Logitech G332 SE‘ye yakından bakıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

Logitech G332 SE, büyük pad’lere sahip, kablolu bir oyuncu kulaklığı. En başta söylemekte fayda var ki, uygun fiyata iyi bir çözüm arıyorsanız, bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kısaca Logitech, uygun fiyata güzel bir tasarım, kolay kullanılabilirlik ve başarılı işitsel detaylar sunuyor.

Logitech G332 SE‘ye yakından bakıyoruz

Ürün, tasarım hatları itibarıyla diğer Logitech kulaklıklarıyla benzerlik gösteriyor. Genellikle plastik malzemenin kullanıldığı ürün, bu sayede hafif deneyimler sunabiliyor, ki bu tip ürünlerde hafiflik önemli. Tabii hayati noktalarda metal malzemelerden de faydalanılmış. Bu sayede kulaklığınızı korkusuzca kafa ve kulak yapınıza göre ayarlayabilirsiniz.

280 gram ağırlıktaki Logitech G332 SE, 2 metre uzunlukta kabloya sahip. Firma, bu kez örgü kablo yerine kauçuk malzeme tercih etmiş. Bunun ciddi bir problem oluşturacağını düşünmüyoruz.

Detaylara bakmaya devam ettiğimizde, ürünün yumuşak bir kafa bandı var ve cihazı kullanmadığımız esnada, boynumuzda konumlandırdığımız süreç için pad’leri 90 derecelik açıda yerleştirebiliyoruz.

Logitech G332 SE‘nin yumuşak pad’lere sahip olduğunu, bu sayede kulaklarda bir sıkışma ya da farklı bir rahatsızlık hissi uyandırmadığını söyleyebiliriz. Bize test için gelen ürünün örgü pad’lerinin yan kısımlarında beyaz renkte yapay deri malzeme kullanılmış. Bu kısımlar, kullanıma bağlı olarak bir süre sonra kir tutabilir ve sararmaya başlayabilir. Uzun süreli bir Logitech kullanıcısı olarak bu durumla daha önce de karşılaşmıştım.

Gelelim ses tekeri ve mikrofon tarafına. Sol kulaklığın arka tarafında ses seviyesini ayarlayabilmeniz için bir teker, ön kısımda da yukarıya doğru konumlandırılmış 6mm mikrofon sistemi yer alıyor. Bu mikrofonu kullanmak istediğinizde öne doğru indirmeniz yeterli. Kullanmayı tamamlayınca da tekrar eski konumuna getiriyorsunuz ve otomatik olarak kapanıyor.

Kısaca mikrofon kalitesinden de bahsetmemiz gerekirse, genel olarak tatmin edici düzeyde. Mikrofonlar özellikle ekipçe hareket edilen ve koordinasyonun önemli olduğu online oyunlarda hayat kurtarıcı pozisyonda yer alıyor ve Logitech’in bu ürününde de iyi bir performans sunuluyor.

LOGİTECH G332 SE'NİN SES KALİTESİ NASIL?

Biraz da ses sürücülerinden bahsedelim isterseniz. Logitech, bu kulaklığı için 50mm’lik büyük ses sürücüleri tercih etmiş. Bu sürücüler sayesinde kaliteli işitsel detaylar almanız çok kolaylaşıyor. Zengin bass’lar ve tiz detaylar başarılı bir şekilde sunulabiliyor. Yine özellikle oyunlarda sesin geldiği yönü fark ederek hareket edebiliyor olmak da önemli.

Ürünün oyunlardaki ses kalitesi genel olarak başarılı. En yüksek ses seviyesinde kullanıyorsanız, ki bunu önermiyoruz, dışarıya çok az bir ses sızdırması olabiliyor. Dış dünya ile bağlantınız kolayca kesiliyor.

Tabii yalnızca oyunlar için değil, müzik dinlemek ve film izlemek için de ideal bir kulaklık bu. Kısacası, ev kullanımında PC’den konsollara, 3.5mm kulaklık girişi olan pek çok cihazda kullanabilirsiniz. Büyük yapısı ve dahili mikrofonu sebebiyle ürünün dış mekân kullanımlarında, örneğin dış mekânlarda akıllı telefonlarla kullanılması pek uygun olmayacaktır.

İŞTE KULAKLIĞIN FİYATI

Toparlamak gerekirse Logitech, uygun fiyata güzel bir tasarım, kolay kullanılabilirlik ve başarılı işitsel detaylar sunuyor. Ürün, ülkemizde 437 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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