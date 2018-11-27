Logitech’in teklifi beğenilmedi!

Son dönemde yaptığı atılımlar ve satın alımlar ile isminden sürekli söz ettiren Logitech; bünyesinde Jaybird, Ultimate Ears ve Astro gibi orta seviye diyebileceğiz ses teknolojileri üreten firmaları barındırıyordu. Firmanın son olarak ses konusunda Plantronics firmasını bünyesine katacağı söylenmeye başlanmıştı. Hatta bu satın alıma kesin gözüyle bakanlar bile olmuştu.

Ses konusunda orta-üst segmentte yer alan Plantronics’in, Logi’nin bünyesine yer katılıp katılmayacağı dedikodularına bugün son nokta koyuldu. Logi’den bir yetkilininin TechCrunch’a verdiği röportajda Plantronics firmasını satın almak için masaya oturduklarını ancak firmanın 2.2 milyar dolar ücreti kabul etmediği ifadelerine yer verildi.

Firmanın bu satın alımı kabul etmemesi çok normal. Çünkü Plantronics firması geçtiğimiz aylarda 2 milyar dolar ödeyerek Polycom firmasını satın almıştı. Firma 1 yıl bile geçmeden üzerine 200 milyon dolar koyarak satılmayı tabii ki de kabul etmez. Muhtemelen Plantronics, Logi’den 5 milyar dolar seviyesinde bir teklif beklemişti.

Gelmiş geçmiş en iyi BMW modelleri!



