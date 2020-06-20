Logitech karbon ayak izini azaltıyor

Karbon etkisi etiketi, ilk başta oyun ekipmanlarında yer aldıktan sonra diğer kategorilerdeki ürünlerin de tamamına eklenecek. Karbon etkisine dair ürün etiketlemesi yapan ilk teknoloji firması olan Logitech, satın aldıkları ürünler hakkında kullanıcılarını bilgilendirmeyi amaçlamanın yanı sıra karbonun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için de kendi sektörüne öncülük ediyor.

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gerçekleştirdiği çalışmalarla kanıtlayan Logitech, karbon ayak izini azaltma sözü vererek Paris Anlaşması’nı desteklediğini açıkladı. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar sadece yenilenebilir elektrik enerjisi kullanacak altyapıyı sağlayacağını da taahhüt etti.

Logitech “Yaşam Döngüsü Analizi” geliştirdi



Logitech, bir ürünün hammadde, üretim, dağıtım, kullanım ve en nihayetinde ömrünü tamamlama süreçlerinin karbon etkisini yansıtan bir “Yaşam Döngüsü Analizi” geliştirdi. Yaşam Döngüsü Analizi, şirketin çeşitli ürünleri ve ambalaj malzemelerinin analiz edilmesini sağlıyor. Logitech, karbon etkilerini şeffaf şekilde doğrulamak amacıyla bağımsız üçüncü partilerle de çalışmalarını sürdürüyor. Marka, ürünlerin karbon ayak izi bilgilerine, uygulanan yöntem ve protokole çevrimiçi erişim de sağlayacak.

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