Logitech MK470 İncelemesi! Dünyanın En Sessiz Klavye ve Faresi!

Logitech MK470 klavye ve fare seti, ofis kullanımına hitap eden ultra sessiz bir ekipman seti. Özellikle kalabalık ve içe içe çalışılan ofislerde klavyelerin yazım esnasında çıkardığı ses ve farelerinde tık sesleri, etraftaki diğer kişiler için dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor. Logitech'in bu tarz senaryolar için özel olarak tasarladığı MK470 Slim Combo setinde yer alan klavye ve fare hem tasarım olarak kompakt yapısıyla hem de ultra sessiz olmalarıyla son derece dikkat çekici duruyor.

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