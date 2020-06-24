Logitech MX Master 3 mouse incelemesi!

MX Master 3’ün pek çok farklı uygulamaya ayak uyduran yapısı, işlerinizi daha kolay halletmenizi sağlıyor.
Logitech MX Master 3, 141 gram ağırlıkta. Sağ elini tercih eden kullanıcılar için tasarlanan mouse, kablosuz bir yapıda ve kutusundan 2.4GHz değerde kablosuz bağlantı için USB alıcısı da çıkıyor. Ek olarak, bir de şarj için Type-C kablosu geliyor.
Ürünü ister kablosuz alıcısı ile isterseniz de Bluetooth aracılığıyla kullanabilirsiniz. Windows’un yanında Mac ve Linux desteği de bulunan mouse, 3 farklı cihaza bağlanabiliyor ve tek tuş aracılığıyla anında kullanılabiliyor. Ayrıca Logitech Flow desteği sayesinde de kablosuz olarak “sürükle bırak” yöntemiyle bir cihazdan ötekine dosya taşınmasına imkân sunuyor.
Logitech Mx Master 3 mouse’u performanslı bir şekilde kullanabilmek için Logitech Options ve Logitech Flow programlarını kurmanızı tavsiye ederiz. Zaten Options’u kurarken de mouse’unuzun farklı programlara göre ön ayarlı profillerini de yükleyebiliyor, daha sonra bunları yine program üzerinden değiştirebiliyorsunuz.
Ürünün çok şık bir tasarımı var. Avuca rahatlıkla oturuyor. Eliniz büyük ise, daha sıkı bir kavrama sağlayabilirsiniz. Cihazın dikkat çekici taraflarından bir tanesini, çelik malzeme kullanılarak hazırlanan tekerleği oluşturuyor, ki bu tekerlek, serbest moddayken 1 saniyede 1000 kod satırı kaydırabiliyor. Özellikle kod yazan kullanıcılar için güzel bir detay bu.
Mouse’un bir diğer tekerleği ise sol tarafta, baş parmağınızın hemen altında yer alıyor. Bu tuş sayesinde de örneğin Adobe Premier’de video düzenlerken sağa ya da sola kaydırma yapabiliyorsunuz. Photoshop’da fırça boyutu ya da zoom özelliği gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Excel’den Chrome’a kadar pek çok programda da farklı amaçlar için kullanılabiliyor.
Logitech MX Master 3 ‘ün sol alt kısmında, yani baş parmağınızı yerleştirdiğiniz zemin kısmında da bir tuş yer alıyor, ki bunu da yine ihtiyaçlarınız doğrultusunda programlayabiliyorsunuz. Gerçekten mouse’un hemen her noktasında işe yarar detaylar var.
Logitech Darkfield teknolojisinin kullanıldığı mouse, 4000DPI sensöre sahip. Yaptığımız denemelerde, ürünü mousepad üzerinde, ahşap zeminde, beton zeminde ve kalın cam zeminde rahatlıkla kullanabildik. Ayrıca DPI değeri dahil pek çok detayı Logitech Options yazılımına giderek değiştirebiliyorsunuz.
Ve gelelim pil tarafına. Mouse’ta 500mAh pil yer alıyor ve hızlı şarj desteğine de sahip. USB Type-C kablo aracılığıyla yapacağınız bir dakikalık şarj sonucunda ürünü 3 saat boyunca kullanma şansınız var.
Ek olarak Logitech, tam şarj ile yoğun kullanım neticesinde ürünün yaklaşık 70 gün boyunca kullanılabileceği bilgisini de paylaşıyor.
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