Logitech MX Master 3 mouse incelemesi!

MX Master 3’ün pek çok farklı uygulamaya ayak uyduran yapısı, işlerinizi daha kolay halletmenizi sağlıyor.

LOGİTECH MX MASTER 3 ÖZELLİKLERİ

Logitech MX Master 3, 141 gram ağırlıkta. Sağ elini tercih eden kullanıcılar için tasarlanan mouse, kablosuz bir yapıda ve kutusundan 2.4GHz değerde kablosuz bağlantı için USB alıcısı da çıkıyor. Ek olarak, bir de şarj için Type-C kablosu geliyor.

Ürünü ister kablosuz alıcısı ile isterseniz de Bluetooth aracılığıyla kullanabilirsiniz. Windows’un yanında Mac ve Linux desteği de bulunan mouse, 3 farklı cihaza bağlanabiliyor ve tek tuş aracılığıyla anında kullanılabiliyor. Ayrıca Logitech Flow desteği sayesinde de kablosuz olarak “sürükle bırak” yöntemiyle bir cihazdan ötekine dosya taşınmasına imkân sunuyor.

Logitech Mx Master 3 mouse’u performanslı bir şekilde kullanabilmek için Logitech Options ve Logitech Flow programlarını kurmanızı tavsiye ederiz. Zaten Options’u kurarken de mouse’unuzun farklı programlara göre ön ayarlı profillerini de yükleyebiliyor, daha sonra bunları yine program üzerinden değiştirebiliyorsunuz.