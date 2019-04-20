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"Logoda şanlı Türk bayrağımızın hilali ve yıldızı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 21:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - " (19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel tasarlanan logo) Tüm Türkiye haritasını kapsayan anlı şanlı Türk bayrağımızın hilali ve yıldızı var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel tasarlanan logoya ilişkin, "Tüm Türkiye haritasını kapsayan anlı şanlı Türk bayrağımızın hilali ve yıldızı var." dedi.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin 100'üncü yılında gençlik, kültür ve spor etkinliklerinde kullanılacak logonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiğini söyledi.

19 Mayıs 1919'un 100. yılını diğer yıllardan benzersiz özelliklerle kutlamak istediklerini belirten Karaaslan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı Samsun'dan 100. yıl etkinliklerinin Milli Mücadele ruhuyla bütün Anadolu'ya yayılmasını istiyoruz. Tabii burada gençleri merkeze alıyoruz ve bütün organizasyonları bir yıllık süreye yayıyoruz." dedi.

Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel tasarlanan logoya ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olarak logonun tasarımı için bir yıldır çalışıyorduk. Tüm Türkiye haritasını kapsayan anlı şanlı Türk bayrağımızın hilali ve yıldızı var. Yine 100. yılın uluslararası anlamda sonsuzluğa işaret eden sembolize olmuş hali var. Bu ikisinin birlikteliği var. Biz diyoruz ki bu bitmeyen bir yolculuk, 100 yıl öncesinde ve daha ötesinde bu topraklarda başladı. 100 yıldır devam etti, aslında binlerce yıldır bu topraklarda verdiğimiz mücadele var. Cepheler değişti, yöntemler değişti ama mücadele hala devam etmekte. Bundan sonraki 100 yıl için de bugün bulunduğumuz 100 yılın çok büyük bir anlamı var."

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100. yıl logosu 19 mayıs 1919 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaslan

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