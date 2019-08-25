Logodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurdu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de yaşayan ve ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilenen Melek Akarmut (45), eşek sütüyle ürettiği sabunun patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu. Aktarmut'un başvurusunu değerlendiren enstitü, logoda kullanılan fotoğraftaki kişinin Marilyn Monroe olduğunu gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. Başvurusu reddedilen Akarmut, fotoğraftaki kişinin kendisinin olduğunu ispat etmek için mahkemeye başvurdu.

Eşinin görevi nedeniyle geldiği Mardin'de Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle üne kavuşan Melek Akarmut, adını 'Merdin Monroe' olarak belirlediği eşek sütünden sabun üretti. Ürettiği sabunun patentini almak isteyen Akarmut, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan enstitü, marka için kullanılan logoda, ABD'li ünlü aktris Marliyn Monroe'nun fotoğrafı olduğu ve ürün adında Monroe'nin soyadının olduğu gerekçesiyle patent verilmesini uygun görmedi.

Başvurusunun reddedilmesinin ardından Akarmut, logodaki yer alan fotoğraftaki kişinin kendisi olduğu ve Marilyn Monroe olmadığını ispat etmek için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Akarmut, "Ürettiğim eşek sütündeki sabunun isim hakkı ve kendi fotoğrafımın yer aldığı logo olarak kullanarak 'Merdin Monroe' adıyla patent başvurusunda bulunduk. Bu ismi seçmemekteki maksadım beş yıldan beri Mardin’deyim ve bu şehri çok seviyorum. Mardin’in eski isimlerinden olan Merdin’i ve kendisine çok benzetildiğim Marilyn Monroe’in soyadını kullanmak istedim. Bu şekilde patent başvurusunda bulunduk. İki ay bekleme süresi varmış. Başvurumuzun değerlendirilmesinin ardından bu ismi ve logoda yer alan fotoğrafı kullanmayacağımızı bildirdiler. Gerekçe ise fotoğraftaki kişinin Marilyn Monroe olduğu ve Monroe soyadını kullanmak oldu. Bunun üzerinde ben de fotoğraftaki kişi Marilyn Monroe olmadığı, kendim olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurdum" dedi.

