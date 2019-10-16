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Logosuz ürünler okul kantinlerinde bulunmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde satılabilecek gıda genelgesi ile söz konusu gıdalara logo zorunluluğu başlatacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde satılabilecek gıda genelgesi ile söz konusu gıdalara logo zorunluluğu başlatacak. Yeni eğitim öğretim sezonunda logosuz ürünler okul kantininde bulunmayacak.
TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Başkanlığında toplandı. ‘Dünya Gıda Günü’ dolayısıyla açıklama yapan Satır, dünyada halen 820 milyondan fazla insanın açlık çektiğini, 53 ülkede 113 milyon kişinin akut açlık yaşadığını, 42 ülkede ise 143 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalabilecek durumda olduğunu aktardı.
Belma Satır, konuşmasında şunları kaydetti:
"Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan orta ya da şiddetli seviyede gıda güvensizliği içinde yaşıyor. Besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişim sağlanamaması bu insanların kötü beslenme ve sağlıklarının bozulma riskini artırmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite eğilimleri ise özellikle okul çağındaki çocuk ve yetişkinler arasında yükselmeye devam etmesi bizler için bir diğer endişe kaynağıdır. Dünya genelinde her bir dakikada 3 çocuk açlıktan ölüyor ancak üretilen gıdaların üçte biri de israf ediliyor. 2020 yılında bu oranın yüzde 40'a ulaşması bekleniyor."
HER YIL 3,4 MİLYON KİŞİ FAZLA KİLO VE OBEZİTEDEN HAYATINI KAYBEDİYOR
Günümüzde 850 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken her yıl 3,4 milyon kişinin fazla kilo ve obezite nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Satır, "Dünya Gıda Günü vesilesiyle belirtmek gerekirse açlık, israf ve sağlıksız beslenme ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların takipçisi ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizce yapılacak düzenlemeler ile toplumumuzu ve geleceğimizi bu salgın hastalıktan korumak için ciddi bir yol kat edebileceğimizi görmekteyiz" diye konuştu.
Komisyona katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla, Bakanlık olarak tuz ve şeker oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Molla, gıda ürünlerinde tuz azaltma çalışmalarının başarı ile gerçekleştirildiğinin belirterek, "Pastırmada tuz oranını yüzde 8.5'dan yüzde 7'ye düşürdük ancak ürünün mikrobiyal yönden kendini koruyamadığını görmemizden ötürü bu üründeki tuz oranında artırıma gittik. Kurutulmuş jambonda da durum aynı. Yüzde 7 olan tuz oranını yüzde 10'a çıkarmak durumunda kaldık. Ayrıca mevzuat gereği meyve sularına dışarıdan şeker ilave edilmesini yasaklamış durumdayız" dedi.
LOGOSUZ ÜRÜNLER OKUL KANTİNLERİNDE BULUNMAYACAK
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mühendisi Hanife Ayan da, ‘Okul Gıdası Logosu’ tebliğinin 20 Haziran 2019 tarihinde yayımlandığını, geçiş sürecinin de göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda yürürlüğe gireceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının okul kantinlerinde satılabilecek gıdaların genelgesiyle, söz konusu gıdalara bir logo zorunluluğunun başlatılacağını belirtti. Ayan, "Yeni eğitim öğretim sezonunda logosuz ürünler okul kantininde bunmayacak" bilgisini verdi.

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